美国经济：上周初请失业金人数意外增加，但就业市场走强趋势未变

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
数据公布后，美国公债价格守住温和涨幅，美元及美股指数期货少有变动。
就业增幅在8月大踩煞车，新增就业岗位仅14.2万个，中止了连续六个月新增逾20万个的脚步。
然而，分析师谨慎看待疲弱数据，避免过度解读。他们指出就业岗位增幅在8月向来较小，因为在聘雇方面的数据有季节性波动调整的难度。
此外，包括制造业及服务业调查在内的其他劳动市场指标，均指向相当强劲的就业增长。
报告显示，8月30日止的一周续请失业金人数增加9千人至249万人，也和经济衰退前的水平相距不远。
保险失业率连续第九周处于1.9%。(完) (编译 于春红/李婷仪 审校 戴素萍/张荻)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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