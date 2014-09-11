美国经济：上周初请失业金人数意外增加，但就业市场走强趋势未变

数据公布后，美国公债价格守住温和涨幅，美元及美股指数期货少有变动。

就业增幅在8月大踩煞车，新增就业岗位仅14.2万个，中止了连续六个月新增逾20万个的脚步。

然而，分析师谨慎看待疲弱数据，避免过度解读。他们指出就业岗位增幅在8月向来较小，因为在聘雇方面的数据有季节性波动调整的难度。

此外，包括制造业及服务业调查在内的其他劳动市场指标，均指向相当强劲的就业增长。

报告显示，8月30日止的一周续请失业金人数增加9千人至249万人，也和经济衰退前的水平相距不远。