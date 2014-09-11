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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 07:34 BJT

《汇市简讯》美元兑除日圆外亚洲货币开盘料近持平，隔夜市场走势震荡

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* 美元兑除日圆以外亚洲货币在此前海外市场走势不一，今日开盘料几近持平

* 市场焦点集中在下周的美联储会议，尽管中国消费通胀疲弱引人关注

* 华尔街日报记者Hilsenrath暗示，美联储在改变前瞻性指引时会谨慎对待

* 市场似乎并不介意--继续买入美元，除非能证明押注错误

* 韩国央行是今天的重头戏，但无人认为央行会调整政策

(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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