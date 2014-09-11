中英贸易：英国表示将与中国签署近40亿美元的商业合同

路透伦敦9月12日 - 英国周五称，将与中国签署价值逾24亿英镑(合39亿美元)的商业合同；该国财政大臣欧思邦将在伦敦会见中国副总理马凯。

目前还不能马上知道未来交易的全部细节。但英国财政部表示，将包括价值10亿美元的中英合资企业，其与马来西亚一油港相关，以及一个价值2亿英镑，在中国开发养老院和职业培训学校的项目。

另外英国还将向2015至2017年期间最多2.5万名中国游客及旅游团队退还签证费用。

欧思邦会见马凯是中英经济金融年度对话的一部分，该对话去年是在北京举行的。