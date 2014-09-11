中英贸易：英国表示将与中国签署近40亿美元的商业合同

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透伦敦9月12日 - 英国周五称，将与中国签署价值逾24亿英镑(合39亿美元)的商业合同；该国财政大臣欧思邦将在伦敦会见中国副总理马凯。
目前还不能马上知道未来交易的全部细节。但英国财政部表示，将包括价值10亿美元的中英合资企业，其与马来西亚一油港相关，以及一个价值2亿英镑，在中国开发养老院和职业培训学校的项目。
另外英国还将向2015至2017年期间最多2.5万名中国游客及旅游团队退还签证费用。
欧思邦会见马凯是中英经济金融年度对话的一部分，该对话去年是在北京举行的。
英国保守党领导的政府自2010年起一直努力增加对中国的出口，部分因为英国在欧洲大陆的许多主要出口市场的经济增长依然缓慢。
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT