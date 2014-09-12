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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 08:10 BJT

中英关系：英国表示将与中国签署价值近40亿美元的商业协议

去年，中国是英国的第七大商品出口市场，出口额为124亿英镑，约占出口总额的4%。同期，英国从中国进口的商品总额为334亿英镑。

英国央行周四表示，已经向中国最大的银行中国工商银行 发放了批发银行执照，工行因此成为逾50年来首家在英国开立新分支的中资银行。

英国一直希望吸引中资银行及人民币离岸交易，巩固其作为全球主要外汇交易中心的地位。

3月，中国与英国签署了在伦敦建立人民币交易清算服务的协议。伦敦正与卢森堡、纽约、巴黎和法兰克福展开竞争，争夺西方最大人民币离岸交易中心的地位。

欧思邦还曾经表示，他希望看到伦敦与中国的证券交易所进行合作；并在6月宣布英国将为人民币计价交易提供担保。(完)

(编译 于春红/王兴亚；审校 白云)
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