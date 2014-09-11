基金产业：9月10日止当周美国股票基金流入9.82亿美元--理柏

路透纽约9月11日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，9月10日止当周投资者向美国股票基金投入9.82亿美元新资金，为连续第五周净流入资金。

当周股票共同基金吸引1.05亿美元资金流入；股票上市交易基金(ETF)流入8.77亿美元资金。

应税债券基金净流入6.11亿美元，此前一周为净流出2.99亿美元。

风险较大的公司高收益债券基金净流出7.66亿美元。

欧洲股票基金增加了4.48亿美元新资金。理柏美洲研究主管Jeff Tjornehoj说，这表明投资者并不特别担心下周的苏格兰独立公投。