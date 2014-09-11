基金产业：9月10日止当周美国股票基金流入9.82亿美元--理柏

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约9月11日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，9月10日止当周投资者向美国股票基金投入9.82亿美元新资金，为连续第五周净流入资金。
当周股票共同基金吸引1.05亿美元资金流入；股票上市交易基金(ETF)流入8.77亿美元资金。
应税债券基金净流入6.11亿美元，此前一周为净流出2.99亿美元。
风险较大的公司高收益债券基金净流出7.66亿美元。
欧洲股票基金增加了4.48亿美元新资金。理柏美洲研究主管Jeff Tjornehoj说，这表明投资者并不特别担心下周的苏格兰独立公投。
新兴市场股票基金净流入7.92亿美元新资金。(完) (编译 王颖；审校 许娜)
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选