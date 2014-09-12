《香港报摘》--经济日报9月12日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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* 头版头条：
--香港证监会入禀法院起诉中国中信（前称中信泰富） 及其前主席荣智健、董事总经理范鸿龄等五名前执行董事，因2008年就外汇杠杆合约巨亏涉虚假或误导性披露，并要求赔偿4,500名受影响股东，涉资达19亿港元。
* 其他：
--日圆兑港元见六年低位，港人赴日旅游大增，主打日本旅行团的本地旅行社东瀛游趁机上市，日前已递交申请并有望年内完成上市计划，预料集资最多3亿港元。
--此前证实向台湾强冠购入猪油制作西式酱汁的大家乐 ，其首席执行官罗开光于股东会后表示，已将涉嫌有问题的产品下架，消费者可放心食用。
--中央大力调整国企高层薪金制度，其中遭减薪的中国石化 董事长傅成玉力撑措施对国家有好处，又指如想赚大钱便应离开国企平台。
--新意网 截至2014年6月30日止年度收入按年升10.7%至8.46亿港元，纯利亦增10.4%至5.85亿港元；建议派末期息0.1146港元，派息比率100%。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)