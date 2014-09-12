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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 08:10 BJT

《香港报摘》--经济日报9月12日

* 头版头条：

--香港证监会入禀法院起诉中国中信（前称中信泰富） 及其前主席荣智健、董事总经理范鸿龄等五名前执行董事，因2008年就外汇杠杆合约巨亏涉虚假或误导性披露，并要求赔偿4,500名受影响股东，涉资达19亿港元。

* 其他：

--日圆兑港元见六年低位，港人赴日旅游大增，主打日本旅行团的本地旅行社东瀛游趁机上市，日前已递交申请并有望年内完成上市计划，预料集资最多3亿港元。

--此前证实向台湾强冠购入猪油制作西式酱汁的大家乐 ，其首席执行官罗开光于股东会后表示，已将涉嫌有问题的产品下架，消费者可放心食用。

--中央大力调整国企高层薪金制度，其中遭减薪的中国石化 董事长傅成玉力撑措施对国家有好处，又指如想赚大钱便应离开国企平台。

--新意网 截至2014年6月30日止年度收入按年升10.7%至8.46亿港元，纯利亦增10.4%至5.85亿港元；建议派末期息0.1146港元，派息比率100%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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