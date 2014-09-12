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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 08:11 BJT

更新版 1-日本经济：黑田东彦称仍有可用工具，但目前未计划放宽政策

黑田已一再重申，从当前的消费者通胀率已加速至1.3%左右来看，日本会稳步迈向央行的通胀目标，暗示暂时没有必要推出额外的宽松举措。

但第二季经济受到4月消费税上调影响而严重萎缩，导致一些市场人士臆测，在消费税明年10月再次调升之前，央行可能会再度刺激成长。

黑田说，他相信经济将在7-9月季度重回成长，因薪资上升和企业营收增加可望缓解4月消费税上调之痛。

关于日圆兑美元近期的大跌，黑田重申这是很自然的事情，因为即使日本央行维持大规模宽松刺激，美联储仍准备收紧货币政策。

部分分析师认为若日圆继续下跌导致进口成本上升，对日本经济弊大于利。但黑田反驳了这种看法。

“我不认为目前日圆的下滑对日本经济有特别负面的影响，”他说。“不论日圆是升还是贬，都应该反映经济的实际情况。”(完) (编译 于春红/李婷仪 审校 李春喜/徐文焰)
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