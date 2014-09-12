香港个股：中信股份称正在考量证监会的指控和申索，并寻求法律意见

路透香港9月12日 - 遭香港证监会提出民事起诉的中信股份 周五称，公司正在考量证监会的指控和申索，并寻求法律意见，将在可行且适当的情况下适时刊发进一步公告以更新市场信息。

中信股份在联交所一份声明中并称，公司周四收到一份证监会的高等法院传讯令状及申索陈述书以及证监会致审裁处的通知。

证监会周四发出公布，已分别于香港原讼法庭及市场失当行为审裁处对中信股份及其五年前执行董事，荣智健、范鸿龄、张立宪、李松兴及周志贤展开法律程序和研讯程序。

证监会指，中信股份（当时称为中信泰富）及前董事曾从事市场失当行为，在2008年就公司的杠杆式外汇合约投资的亏损披露有关公司财务狀况的虚假或具误导性的信息。

据香港经济日报的报导称，证监会要求中信股份向4,500名受影响股东作出赔偿，金额可能高达19亿港元。（完）

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