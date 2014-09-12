《焦点》阿根廷国会通过新债务法案，力争及时进行下一笔债务偿付

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
当地投资银行Puente首席策略师Alejo Costa表示，“阿根廷政府至少会发出愿意偿还债务的信号。在他们看来，他们正在尽一切可能偿还债务。”
如果阿根廷不能在9月30日完成向外币平价债券 的偿付，那么债权人要求立即偿付到期债券本息的风险就会上升，这即所谓加速偿债程序。
阿根廷国会从周三下午开始激烈辩论，于周四上午以134-99的投票结果通过了此项法案。参议院已于上周通过了该议案。
反对派议员表示，该法案无法解决这场法律纠纷，因为任何一家受托银行都必须在纽约曼哈顿区拥有一个公司托管办事处(Corporate Trust Office)，且在美国法律框架下开展业务。
Nacion Fideicomisos的合法地址在布宜诺斯艾利斯，其网站上也没有显示其在纽约有办公场地的信息。
在野党激进公民联盟(Radical civic Union)领袖Mario Negri表示，“该法案并不符合债券合同的条款。”(完)
(编译 郑茵/王丽鑫/王颖；审校 许娜/白云)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。