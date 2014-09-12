《焦点》阿根廷国会通过新债务法案，力争及时进行下一笔债务偿付

当地投资银行Puente首席策略师Alejo Costa表示，“阿根廷政府至少会发出愿意偿还债务的信号。在他们看来，他们正在尽一切可能偿还债务。”

如果阿根廷不能在9月30日完成向外币平价债券 的偿付，那么债权人要求立即偿付到期债券本息的风险就会上升，这即所谓加速偿债程序。

阿根廷国会从周三下午开始激烈辩论，于周四上午以134-99的投票结果通过了此项法案。参议院已于上周通过了该议案。

反对派议员表示，该法案无法解决这场法律纠纷，因为任何一家受托银行都必须在纽约曼哈顿区拥有一个公司托管办事处(Corporate Trust Office)，且在美国法律框架下开展业务。

Nacion Fideicomisos的合法地址在布宜诺斯艾利斯，其网站上也没有显示其在纽约有办公场地的信息。

在野党激进公民联盟(Radical civic Union)领袖Mario Negri表示，“该法案并不符合债券合同的条款。”(完)