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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 08:19 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月12日

* 头版头条:

--中国上海和深圳两个证券交易所周四(11日)成交额合计达到4,314亿元人民币，创近四年最大单日成交新高，主要指数“天量天价”现象再现。

* 其他:

--特斯拉 发布的充电桩建设规划图显示，在继续拓展美欧市场的同时，该公司还计划明年在中国和日本大举铺设超级充电网络。在2014年底前，在中国的充电站至少将增加三个，到2015年底将增加至少30个。

--据悉，中石化 易捷与大润发、喜士多在上海合作的八座易捷便利店正式营业，而与电商1号店及复星等合作亦在逐步展开。

--房地产龙头企业--万科 宣布，与链家达成战略合作，拓展全渠道营销。

--百润股份 称，拟通过发行股份的方式购买刘晓东等多个投资者持有的巴克斯酒业100%股权，标的资产交易价格为55.63亿元人民币。

--钢铁业的冬天仍在延续，且这股冷风不断向产业链上下游延伸。今年以来，铁矿石价格连续下跌，铁矿石市场供应过剩的局面不断加剧。伴随着矿价下调，钢价的成本支撑力度也进一步减弱。钢材价格颓势不仅加剧了钢厂经营压力，也让钢贸商资金压力倍增。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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