《中国报摘》--中国证券报9月12日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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* 头版头条:
--中国上海和深圳两个证券交易所周四(11日)成交额合计达到4,314亿元人民币，创近四年最大单日成交新高，主要指数“天量天价”现象再现。
* 其他:
--特斯拉 发布的充电桩建设规划图显示，在继续拓展美欧市场的同时，该公司还计划明年在中国和日本大举铺设超级充电网络。在2014年底前，在中国的充电站至少将增加三个，到2015年底将增加至少30个。
--据悉，中石化 易捷与大润发、喜士多在上海合作的八座易捷便利店正式营业，而与电商1号店及复星等合作亦在逐步展开。
--房地产龙头企业--万科 宣布，与链家达成战略合作，拓展全渠道营销。
--百润股份 称，拟通过发行股份的方式购买刘晓东等多个投资者持有的巴克斯酒业100%股权，标的资产交易价格为55.63亿元人民币。
--钢铁业的冬天仍在延续，且这股冷风不断向产业链上下游延伸。今年以来，铁矿石价格连续下跌，铁矿石市场供应过剩的局面不断加剧。伴随着矿价下调，钢价的成本支撑力度也进一步减弱。钢材价格颓势不仅加剧了钢厂经营压力，也让钢贸商资金压力倍增。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)