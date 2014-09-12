《新兴市场重要经济事件预告》--9月12日-9月19日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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9月12日(五)
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决议。
拉脱维亚里加--2014年里加会议(至9月13日)。发言嘉宾包括拉脱维亚总理Laimdota Straujuma、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等。
伦敦--中国副总理马凯和英国财政大臣欧思邦参加第六次中英经济财金对话。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
9月15日(一)
巴黎--中国副总理马凯与法国财长萨潘(Michel Sapin)共同主持第二次中法高级别经济财金对话(至9月16日)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布对主要经济体的最新短期预估并提出建议(0900)。
9月16日(二)
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕举行首尔外国记者俱乐部午餐新闻简布会，就经济政策发表讲话(0300)。
比勒陀利亚--南非央行开始召开为期三天的货币政策委员会会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议，料不会公布利率声明。
9月17日(三)
曼谷--泰国央行举行货币政策会议。
阿克拉--加纳央行货币政策委员会公布政策利率决定(1100)。
9月18日(四)
澳洲凯恩斯--财政部及央行代表会议(至9月20日)。
比勒陀利亚--南非央行公布利率决议。
9月19日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)