版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 08:26 BJT

《中国重要政经日程》--9月12日

==========================今日重要政经日程==========================

9/12（周五）

--国家主席习近平访问塔吉克斯坦、马尔代夫、斯里兰卡、印度，至19日

--第八届中拉高峰会将由中国贸促会与湖南省政府、中国人民银行以及泛美开发银行合作，于2014年9月12日至13日在湖南省会长沙市举办。

--国务院副总理马凯于9月10日至16日赴英国同奥斯本财政大臣共同主持第六次中英经济财金对话、赴法国同萨班财政和公共账目部长共同主持第二次中法高级别经济财金对话。

--2014天津夏季达沃斯论坛至12日。

--2014中国国际黄金大会在北京召开，至12日。

--2014中国国际石油化工大会在天津市举行，至周五。

==========================近期重要政经日程==========================

9/13（周六）

*--2014第八届中国银行家高峰论坛在北京举行。

9/18（周四）

--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。

9/19（周五）

--由新金融联盟、阿曼波联合公司及天津市人民政府联合主办的首届“全球租赁业竞争力论坛”将于9月19日、20日在天津举行。

10/24（周五）

--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。

10/26（周日）

--2014中国-拉美经贸合作论坛，至27日。

11月

--APEC第22次领导人非正式会议在北京举行，主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。

11/19（周三）

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 李然)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐