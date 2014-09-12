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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 08:29 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月12日

*工商时报：

--根据交通部统计，2008年开放两岸三通及直航后，来台观光客快速成长，原本预估2016年底，观光客可突破1,000万人次，但在台湾观光注重国际行销推升下，明年即可望突破千万人次大关。

--食安风暴如滚雪球般扩大，卫福部昨天宣布，强冠因无法区分香港进口猪油槽污染情形，除原有的全统香猪油外，新增24款可疑受污染猪油产品全数封存。受波及下游业者及产品，目前难以估计，食安风暴对食品业的产值影响恐破68亿台币。

--彰化银行 董事席次，财政部与台新金控仍未商议完毕，但银行局局长詹庭祯昨日宣布金控法新解释，强调控制性持股计算方式，是分子、分母同时剔除独立董事席次，为彰银僵局提供解套空间。

--元大金 为金管会点名出场打“亚洲盃”的龙头券商，据了解，继并购东洋证券之后，元大金已完成对东南亚各主要国家当地市场评估，其中泰国、印尼、越南最被看好，元大金除了仍持续向越南第一证券的股东谈判，争取提高元大证在该公司的持股部位至50%以上，也开始积极物色泰国及印尼当地的优质并购标的。

*经济日报：

--行政院长江宜桦今日将向立法院发表施政报告，将呼吁加速推动自由经济示范区特别条例、两岸服贸协议与明年度中央政府总预算案。

--房地合一实价课税最快2016年上路，永庆房产集团房产事业群总经理叶凌棋表示，政策实施前，市场恐掀起一波“节税出售潮”，主因课税后税负将大增约3.4至19倍。

--马英九总统指出，非常希望未来三到五年，能有一两家保险公司成为国际级保险业，“现在机会是越来越成熟〞。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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