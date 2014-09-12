《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月12日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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*工商时报：
--根据交通部统计，2008年开放两岸三通及直航后，来台观光客快速成长，原本预估2016年底，观光客可突破1,000万人次，但在台湾观光注重国际行销推升下，明年即可望突破千万人次大关。
--食安风暴如滚雪球般扩大，卫福部昨天宣布，强冠因无法区分香港进口猪油槽污染情形，除原有的全统香猪油外，新增24款可疑受污染猪油产品全数封存。受波及下游业者及产品，目前难以估计，食安风暴对食品业的产值影响恐破68亿台币。
--彰化银行 董事席次，财政部与台新金控仍未商议完毕，但银行局局长詹庭祯昨日宣布金控法新解释，强调控制性持股计算方式，是分子、分母同时剔除独立董事席次，为彰银僵局提供解套空间。
--元大金 为金管会点名出场打“亚洲盃”的龙头券商，据了解，继并购东洋证券之后，元大金已完成对东南亚各主要国家当地市场评估，其中泰国、印尼、越南最被看好，元大金除了仍持续向越南第一证券的股东谈判，争取提高元大证在该公司的持股部位至50%以上，也开始积极物色泰国及印尼当地的优质并购标的。
*经济日报：
--行政院长江宜桦今日将向立法院发表施政报告，将呼吁加速推动自由经济示范区特别条例、两岸服贸协议与明年度中央政府总预算案。
--房地合一实价课税最快2016年上路，永庆房产集团房产事业群总经理叶凌棋表示，政策实施前，市场恐掀起一波“节税出售潮”，主因课税后税负将大增约3.4至19倍。
--马英九总统指出，非常希望未来三到五年，能有一两家保险公司成为国际级保险业，“现在机会是越来越成熟〞。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)