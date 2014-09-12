中国经济：今明两年新开工44项重大水利工程，确保今年新开工17个

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透北京9月12日 - 稳投资仍是目前阶段中国经济稳增长的关键力量。人民日报周五援引水利部称，今明两年将新开工建设44个重大水利工程，确保今年新开工17个项目。
水利部并称，同时将对尚未立项的88项工程加快前期论证和立项审批，力争在“十三五”(2016-2020年)期间全部开工建设。
“水利部优先安排国务院确定的172个节水供水重大水利项目，在目前在建40个项目的基础上，今明两年将新开工建设44个重大水利工程，”报导称，确保今年新开工17个项目，同时大力吸引社会资本进入。
水利部表示，下一步将继续加大政府投入，发挥政府投资的引导带动作用，进一步增加中央预算内投资规模用于水利工程建设，争取今后用于水利方面的投资能有较大幅度的增加。
报导称，2014年初步落实重大水利工程中央投资390亿元人民币，推进东北三江治理、黄河下游治理、治淮等在建项目建设，以及内蒙古尼尔基下游灌区等项目开工前期准备。
国务院此前部署确定分步建设172个节水供水重大水利项目。工程建成后，将实现新增年供水能力800亿立方米和农业节水能力260亿立方米、增加灌溉面积7,800多万亩，使国内骨干水利设施体系明显加强。（完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)