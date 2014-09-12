中国个股：百润股份拟55.6亿元并购国内最大预调鸡尾酒企业

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透上海9月12日 - 中国上海百润香精香料股份有限公司 周五公告称，拟透过定向增发形式并购国内最大预调鸡尾酒企业--巴克斯酒业全部股权，后者估值达55.63亿元人民币。
公告显示，百润股份将向巴克斯酒业16位股东发行共计3亿1,843.62万股股份，每股发行价为17.47元。而百润股份的控股股东和实际控制人刘晓东持有巴克斯酒业52.54%股权，增发完成后，其持有百润股份的股权占比将由原先的38.8%上升至47.95%。
交易双方还签署盈利预测补偿协议，出售方承诺对于2014-2016年巴克斯酒业实际净利与预测数的差额予以补偿。巴克斯酒业今明两年的净利预测分别为2.2亿元和3.8亿元。
公告称，中国预调鸡尾酒行业作为酒类市场的一个新的细分领域，自2011年以来进入快速增长期。2013年国内预调鸡尾酒销量近1,000万箱，估计2020年销量将达1.5亿箱以上，销售金额达到百亿元级别，有望成为酒类饮品的一个重要品类。
巴克斯酒业的锐澳（RIO)品牌在国内预调鸡尾酒领域已处于领先地位。去年和今年上半年其预调鸡尾酒产品销量分别达150.2万箱和271.6万箱，实现净利分别达2,021万元和1.1亿元。其竞争对手包括百加得(Bacardi)的冰锐系列朗姆预调鸡尾酒和北京顺兴亨利武得果酒公司的红广场鸡尾酒。
百润股份因筹划重大事项自7月22日起临时停牌，上一交易日收盘价为18.08元。（完）
欲了解详情，可点选深交所网站 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)