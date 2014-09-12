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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 08:55 BJT

中国个股：百润股份拟55.6亿元并购国内最大预调鸡尾酒企业

路透上海9月12日 - 中国上海百润香精香料股份有限公司 周五公告称，拟透过定向增发形式并购国内最大预调鸡尾酒企业--巴克斯酒业全部股权，后者估值达55.63亿元人民币。

公告显示，百润股份将向巴克斯酒业16位股东发行共计3亿1,843.62万股股份，每股发行价为17.47元。而百润股份的控股股东和实际控制人刘晓东持有巴克斯酒业52.54%股权，增发完成后，其持有百润股份的股权占比将由原先的38.8%上升至47.95%。

交易双方还签署盈利预测补偿协议，出售方承诺对于2014-2016年巴克斯酒业实际净利与预测数的差额予以补偿。巴克斯酒业今明两年的净利预测分别为2.2亿元和3.8亿元。

公告称，中国预调鸡尾酒行业作为酒类市场的一个新的细分领域，自2011年以来进入快速增长期。2013年国内预调鸡尾酒销量近1,000万箱，估计2020年销量将达1.5亿箱以上，销售金额达到百亿元级别，有望成为酒类饮品的一个重要品类。

巴克斯酒业的锐澳（RIO)品牌在国内预调鸡尾酒领域已处于领先地位。去年和今年上半年其预调鸡尾酒产品销量分别达150.2万箱和271.6万箱，实现净利分别达2,021万元和1.1亿元。其竞争对手包括百加得(Bacardi)的冰锐系列朗姆预调鸡尾酒和北京顺兴亨利武得果酒公司的红广场鸡尾酒。

百润股份因筹划重大事项自7月22日起临时停牌，上一交易日收盘价为18.08元。（完）

欲了解详情，可点选深交所网站 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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