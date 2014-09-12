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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 09:08 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月12日

**上海证券报**

--中国国家空管委办公室副局长杜强透露，10即将召开全国低空空域管理改革工作会议，将系统梳理改革情况，推出针对性、操作性强的规范和规定，推进低空空域改革。

**证券时报**

--中国基金业协会通知各家证券公司和基金公司，于今日(12日)在郑州召开资管行业业务情况通报会。广东一位分管资管业务的券商副总裁表示，通知告知的会议主要内容是通报券商、基金上半年来出现的违规案例和处理情况。

--中海油旗下全资子公司中海石油投资控股公司在北京产权交易所挂牌转让海康人寿50%股权，挂牌价10亿元人民币。

--宁波银行 获准非公开发行不超过3.66亿股新股。

--同信证券联合网贷(P2P)公司赢众通，和互联网保险公司众安保险推出小额贷款业务“随时贷”，年化融资利率可达8.5%。突破了8.6%的两融利率，达到业界最低。

--近日，“首批创业板退市公司”引发关注，因有宝德股份 、天龙光电 和万福生科 三家公司开始发布暂停上市风险提示公告。

**21世纪经济报导**

--据悉，入股民安财险仅四年的海航集团，旗下公司正欲出售部分民安财险股权，一家国字头核电公司显示出购买意向，目前双方进行深入接触。

**第一财经日报**

--坊间传闻，央行对汇付天下、富友、易宝、随行付四家第三方支付机构出具处罚意见。其中汇付天下一年内将退出15个省市的现有收单业务，富友及易宝将撤离七个省的收单业务，随行付将撤离五省两市的收单业务。

**东方早报**

--国土资源部官方微博“国土之声”称，不动产登记制度建设专家组第一次会议在京召开。国土资源部不动产登记局负责人透露，目前已初步形成不动产登记簿证样式，将择地试填试用。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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