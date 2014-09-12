《中国报摘》--其他报纸重要消息9月12日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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**上海证券报**
--中国国家空管委办公室副局长杜强透露，10即将召开全国低空空域管理改革工作会议，将系统梳理改革情况，推出针对性、操作性强的规范和规定，推进低空空域改革。
**证券时报**
--中国基金业协会通知各家证券公司和基金公司，于今日(12日)在郑州召开资管行业业务情况通报会。广东一位分管资管业务的券商副总裁表示，通知告知的会议主要内容是通报券商、基金上半年来出现的违规案例和处理情况。
--中海油旗下全资子公司中海石油投资控股公司在北京产权交易所挂牌转让海康人寿50%股权，挂牌价10亿元人民币。
--宁波银行 获准非公开发行不超过3.66亿股新股。
--同信证券联合网贷(P2P)公司赢众通，和互联网保险公司众安保险推出小额贷款业务“随时贷”，年化融资利率可达8.5%。突破了8.6%的两融利率，达到业界最低。
--近日，“首批创业板退市公司”引发关注，因有宝德股份 、天龙光电 和万福生科 三家公司开始发布暂停上市风险提示公告。
**21世纪经济报导**
--据悉，入股民安财险仅四年的海航集团，旗下公司正欲出售部分民安财险股权，一家国字头核电公司显示出购买意向，目前双方进行深入接触。
**第一财经日报**
--坊间传闻，央行对汇付天下、富友、易宝、随行付四家第三方支付机构出具处罚意见。其中汇付天下一年内将退出15个省市的现有收单业务，富友及易宝将撤离七个省的收单业务，随行付将撤离五省两市的收单业务。
**东方早报**
--国土资源部官方微博“国土之声”称，不动产登记制度建设专家组第一次会议在京召开。国土资源部不动产登记局负责人透露，目前已初步形成不动产登记簿证样式，将择地试填试用。(完)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)