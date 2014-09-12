中港个股：中石化与大润发合作经营便利店试点年内将扩至300座--报载

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透北京9月12日 - 中国证券报周五报导称，亚洲最大炼油商--中国石化 旗下中国石化销售公司，与大润发喜士多便利连锁公司在上海易捷便利店合作经营试点已启动，年内还将不断扩大试点数量至300座。另中石化易捷与电商1号店、复星等的跨界混搭业务亦在逐步展开。
报导引述中石化提供数据显示，中石化易捷与大润发喜士多在上海合作的八座易捷便利店已于11日正式营业，在此前20多天的试营业中，八家门店日均营业额较合作前提升49.6%；其中食品、饮料、酒类、百货等常规商品的营业额增幅合计达156.7%。
今年7月中国石化 旗下中国石化销售公司宣布，其将与台湾润泰集团合作，在非油品业务方面展开合作，后者是香港高鑫零售 大股东，集团目前投资经营着大润发、喜士多以及飞牛网等大型连锁零售企业，具备强大的商品采购、物流配送能力和丰富的便利店运用管理经验。
报导并称，与1号店，中石化正在搭建“线下入口+线上入口+服务体验”的商业模式。如中石化上海石油易捷便利店，正与1号店合作开展“二维码销售”业务。商品用二维码形式进行展示，顾客通过扫描商品二维码，注册登录后，即可以在商品页面进行下单。
“今后顾客在易捷购买的不止是商品，未来更加看重利用互联网做智能服务体验和线上线下联动。”中国石化销售有限公司副总经理柴志明介绍称。
此外，中石化易捷还联手复星开药店，推出24小时便民服务。目前在中石化上海石油进行业务试点的易捷便利店已经陈列出200多种乙类OTC药品以及20多种畅销杂志。
按照加油站数量计，中石化销售公司是世界第二大成品油供应商。截至2013年底，拥有自营加油（气）站30,338座，加油卡客户达到8,000万，易捷品牌便利店23,431家。非油品业务主要包括便利店、电商（易捷网）、汽车服务、广告等。去年销售公司非油品业务实现交易额132.87亿元人民币，占当年公司营收比例不足1%。
公开资料显示，国外成熟市场加油站利润有50%来自非油品业务。美国17.4万座加油站中，有12万座加油站（69%）设有便利店，多采用“加油站+便利店”、“加油站+汽车维护”等组合模式，油品销售利润仅占利润总额的46%，其他54%均来自于便利店及快餐等非油业务。
作为中国新一轮国企改革的先行者，中石化于今年2月启动旗下油品销售业务重组、引入社会和民间资本实现混合所有制经营的计划，拟通过增资扩股方式出让最多30%股权，目标于9月底前落实战略投资者名单。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)