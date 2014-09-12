《台湾重要政经日程》--9月12日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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===================今日重要政经消息=============================
9/12(五)
--09:00 行政院长江宜桦赴立法院施政质询。
--09:00 立法院院会。
--12:00 央行标售两年期存单，金额预计为200亿台币。
--15:00 经济部中小企业处例行记者会。
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9/22(一)
-- 8:30 主计总处公布8月季调失业率，上月为3.95%。
--16:00 经济部公布8月外销订单，上月年增率为5.7%。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
--16:00 经济部公布8月工业生产指数，上月年增率为6.08%。
9/25(四)
-- 央行召开第三季全体理监事会议。
--16:10 央行公布8月M2年增率，上月为年增5.63%。
10/6(一)
--16:10 央行公布9月末外汇存底，上月底为4,230.66亿美元。
10/7(二)
--8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月为年增2.07%。
--16:00 财政部公布9月出口/进口数据，8月出口年增率9.6%。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/20(四)
--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)