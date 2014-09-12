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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 08:38 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回软，后市继续看空

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* 澳元/美元涨势迅速消退，此前由出口商买盘推动涨至0.9109

* 澳元/美元目前跌破纽约时段低点0.9089，报0.9086

* 在0.9080上方的费波纳奇支撑位得以守住，但市场预期将有更多杠杆卖盘出现

* 澳洲就业数据好到难以置信，在昨天大大刺激了卖兴

* 仍有大量澳元利差交易仓位有待出脱--特别是兑日圆

(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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