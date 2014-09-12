《全球重要经济事件一览表》--9月12日--9月19日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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9月12日(五)
巴尔的摩--美国财政部副部长拉斯金出席一项名为“帮助屋主更负担得起购屋”的活动。(1700)
里加--2014年度里加会议(至9月13日)。发言嘉宾包括：拉脱维亚总理斯特劳尤马(Laimdota Straujuma)、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、挪威国防大臣索雷德(Eriksen Soreide)和波兰国防部长谢莫尼亚克(Tomasz Siemoniak)等。
伦敦--中国国务院副总理马凯和英国财政大臣欧思邦出席第六次中英经济财金对话。
9月13日(六)
米兰--欧盟成员国财长和央行官员在米兰召开会议。
9月15日(一)
巴黎--中国国务院副总理马凯与法国财长萨潘，在法国主持第二届中法高级别经济财金对话。(至9月16日)
9月16日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的利率会议(至9月17日)。
日本大阪--日本央行总裁黑田东彦在记者会上讲话。
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在彭博经济峰会上发表讲话。(0000)
悉尼--澳洲央行将发布2014年9月货币政策会议的会议记录。(0130)
加拿大德拉蒙德维尔--加拿大央行总裁波洛兹在德拉蒙德维尔经济发展社团会议上发表讲话。(1630)
赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会(0800)。
9月17日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行将公布9月货币政策会议记录。(0730)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无利率宣布计划。(至9月18日)
9月18日(四)
澳洲凯恩斯--20国集团(G20)财政及央行代表举行会议(至9月20日)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在证券协会年会中发表讲话。(0635)
伯恩--瑞士央行货币政策评估。(0730)
奥斯陆--挪威央行议息会议。(0800)
9月19日(五)
达拉斯--前美联储主席沃克尔为达拉斯联邦储备银行的Robert Roosa讲座致开幕辞。这项活动是为了纪念美国联邦储备系统成立100年。活动内容并包括由达拉斯联储总裁费希尔主持的餐会及接待会。(0015)
里加--拉脱维亚央行预计提出对经济整体趋势的看法，以及对2015年国家预算案的评估。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
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美国重要政经日程
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)