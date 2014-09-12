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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 08:44 BJT

《香港报摘》--信报9月12日

* 头版头条：

--中信股份 于2008年炒卖累计外汇期权合约招致损失事件，香港证监会在完成调查五年后终于在民事起诉追溯期限最后一天，提出民事起诉，并要求中信股份赔偿予受影响人士，金额可能高达19亿港元。

* 其他：

--持有山水水泥 30.11%股权的控股股东中国山水投资，其557名内地小股东入禀香港法院控告山水水泥执行董事张才奎及前执董李延民，指二人涉嫌违反代持中国山水股份的信托安排，并要求法院颁令要二人交出受托管的21.2万股股份（约21%股权）。

--中国污水处理服务供应商强泰环保计划在香港IPO发售2亿股股份，招股价每股0.4-0.6港元，集资0.8-1.2亿港元。

--消息透露，运输及房屋局经过两个阶段谘询后，将于本月底公布未来铁路发展蓝图，提出兴建四条新铁路线，包括南港岛线（西段）、新界北环线、屯门南延线及东涌西延线，估计总造价超过1,000亿港元。

--中国主权财富基金中投公司 宣布，刘遵义不再担任中投国际（香港）董事长，并由中投公司副董事长、总经理李克平兼任。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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