中国货币市场：七天回购开盘报3.18%，上日加权利率3.2786%

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透上海9月12日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.18%，上日该期限加权平均利率为3.2786%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.1800% 4.0000% 3.2786%
周四银行间市场质押式回购总成交金额8,911.55亿元，较上日的10,610.12亿元继续缩量。其中，隔夜品种为6,693.03亿元，上日为7,392.46亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。