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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 08:39 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月12日

路透香港9月12日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7502港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周四收低19.71点，或0.12%，报17,049点。因油股跟随油价上涨，且金融股提供
 支撑。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       189.120   -1.38      34291            14.657       0.12
 中国铝业                      11.370    0.44      24160             3.525      -0.99
 中国移动                      64.340    0.72     201772            99.730      -0.27
 中国人寿                      44.900   -0.29      39752            23.199       0.65
 中石油                       138.300   -1.87      41229            10.719       0.36
 中石化                        99.920   -2.01      56562             7.744      -0.85
 汇丰控股                      53.080   -0.88     922407            82.276      -0.45
 中电信                        65.240    0.80       7584             5.056       0.32
 中国联通                      17.580    1.27     169769            13.625      -0.26
 兖州煤业                       8.560   -0.93      10347             6.634      -0.54
 华能国际                      49.210    2.10      15068             9.535       1.11
 南方航空                      17.530   -0.57       3959             2.717      -0.10
 东方航空                      17.330    0.17       1060             2.686      -0.51
 中芯国际                       4.670   -0.21       3577             0.724      -0.84（完）
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