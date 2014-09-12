《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月12日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透香港9月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7502港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低19.71点，或0.12%，报17,049点。因油股跟随油价上涨，且金融股提供 支撑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 189.120 -1.38 34291 14.657 0.12 中国铝业 11.370 0.44 24160 3.525 -0.99 中国移动 64.340 0.72 201772 99.730 -0.27 中国人寿 44.900 -0.29 39752 23.199 0.65 中石油 138.300 -1.87 41229 10.719 0.36 中石化 99.920 -2.01 56562 7.744 -0.85 汇丰控股 53.080 -0.88 922407 82.276 -0.45 中电信 65.240 0.80 7584 5.056 0.32 中国联通 17.580 1.27 169769 13.625 -0.26 兖州煤业 8.560 -0.93 10347 6.634 -0.54 华能国际 49.210 2.10 15068 9.535 1.11 南方航空 17.530 -0.57 3959 2.717 -0.10 东方航空 17.330 0.17 1060 2.686 -0.51 中芯国际 4.670 -0.21 3577 0.724 -0.84（完）
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)