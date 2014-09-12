全球金市：现货金持于七个半月低位附近，恐创三个多月来最差单周表现

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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金价最近几天表现疲弱很大程度上是因为美元走强。美元指数 周四小幅下跌，但本周可能连续第九周录得涨幅。
黄金的避险买盘亦减少，此前乌克兰总统表示俄罗斯军队自该国大举撤出，让人对追求和平的努力报持希望 。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量减少0.32吨，至788.40吨。
芝加哥商业交易所集团 今年稍晚将在香港推出可实货交割的黄金期货合约，抓住香港不断增长的对冲和投资需求。
其他贵金属方面，现货银 守住隔夜大幅跌幅，交投在14个月低点附近。银价周线可能九周来第八次下跌。
铂族金属受到获利了结和金价走软的打压。现货铂金 接近2月以来低位，本周表现可能为4月来最差。
钯金 本周至今下跌6%，是表现最差的贵金属，并且创2013年6月以来最大单周跌幅。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 许娜/王兴亚；审校 于春红)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)