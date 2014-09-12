版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 09:07 BJT

全球金市：现货金持于七个半月低位附近，恐创三个多月来最差单周表现

金价最近几天表现疲弱很大程度上是因为美元走强。美元指数 周四小幅下跌，但本周可能连续第九周录得涨幅。

黄金的避险买盘亦减少，此前乌克兰总统表示俄罗斯军队自该国大举撤出，让人对追求和平的努力报持希望 。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量减少0.32吨，至788.40吨。

芝加哥商业交易所集团 今年稍晚将在香港推出可实货交割的黄金期货合约，抓住香港不断增长的对冲和投资需求。

其他贵金属方面，现货银 守住隔夜大幅跌幅，交投在14个月低点附近。银价周线可能九周来第八次下跌。

铂族金属受到获利了结和金价走软的打压。现货铂金 接近2月以来低位，本周表现可能为4月来最差。

钯金 本周至今下跌6%，是表现最差的贵金属，并且创2013年6月以来最大单周跌幅。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 许娜/王兴亚；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐