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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 09:01 BJT

国泰君安期货：中国期指总持仓大幅下降，空头入场意愿增强

以下内容节选自9月12日的《期货日报》：

期指三连阴，8月29日启动的上行走势遇阻。由于多头获利了结意愿增强，总持仓量持续三天下滑。周四期指运行至2,475点上方时，日内总持仓量大幅下降，多头有借机高位离场的迹象。

周四净空持仓有所降低，前5名、前20名、净空特征明显会员净空持仓分别是3.53万、2.45万、2.78万手，环比分别减少1,800手、减少1,300手、减少1,800手。其中，第一个指标高于月度均值，高于季度均值。第二个指标高于月度均值，低于季度均值。第三个指标高于月度均值，高于季度均值。净空持仓变动主要来自于第三个指标。从变动方向来看，隔日走势或利好多头。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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