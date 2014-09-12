港报社评：伊斯兰国之危，中美关系之机--信报9月12日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
13年前的昨天，美国繁华都会「大苹果」受到史无前例的重创，纽约金融地标世贸大楼被骑劫低飞的民航客机撞至夷为平地。正值阿尔基达发动「911」恐怖袭击13周年，美国总统奥巴马向另一个恐怖组织宣战。奥巴马发表全国电视讲话，公布加强打击极端原教旨主义武装组织「伊斯兰国」，美国将发动空袭，除了针对伊拉克之外，亦会首次空袭伊斯兰国在敍利亚的据点，他强调毫不犹疑地将威胁美国安全的恐怖分子彻底歼灭，最终将伊斯兰国连根拔起。
美国能否将伊斯兰国歼灭，目前当然言之尚早，不过这一波相信将会持续三数年的反恐行动，对于中国来说，未尝不是化他人危机为自己契机的转捩点。首先，《华尔街日报》透露，美国国家安全顾问苏珊赖斯日前访华期间，曾经拉拢中国加入打击伊斯兰国的国际联盟，中国官员私底下对提议表示感到兴趣。其次，奥巴马兑现了伊拉克撤兵的承诺之后，美国本来打算从中东抽身而退，调整人力与资源「重返亚洲」，谋求「亚太再平衡」，目的是遏制中国，如今反恐问题猛拉着后腿迫使美国不得不「重返中东」，这不啻于为中国稍为松绑。
中国外交部发言人华春莹表示，国际社会应以相互尊重和平等的原则加强合作，共同打击恐怖主义。假如中国真的加入美国的反恐行列，扭转「平衡再平衡」的国际格局，将会促成中美之间步入构建新型大国关系。中国和美国合则两利，如今伊斯兰国之危，不失为中美关系之机。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)