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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 09:24 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息9月12日

*明报：

--就内地媒体指恒大地产 进军韩国收购当地最大医疗整形机构原辰(WONJIN)，公司发言人回应查询时未有作正面回应，只表示一切以公告为准。

--力宝 集团董事总经理及行政总裁李联炜称，公司计划动用手头逾40亿港元资金，在亚太地区物色新的地产项目及进行新的活动。

*星岛日报：

--香港第一代电子辞典发明企业权智 主席谭伟豪表示，传统工业股于过去五、六年一直融资困难，加上面对内地企业的竞争，公司希望引入新投资者协助业务转型。现时控股股东正就可能出售全部或部分股权，跟潜在买方进行磋商。

*苹果日报：

--中国最大鞋履零售商百丽 于6-8月的第二季鞋类同店销售按年下跌2.8%，较首季1.8%跌幅有所扩阔，反映销售仍无起色，公司更罕有地将期内分店数目净减少56间，至总数达1.95万间。

--中国海外 8月合约销售按年增22.7%至94.11亿港元，涉及楼面面积约67.25万平方米；首八个月累计合约销售约917.71亿港元，完成全年目标1,400亿港元的65.55%。

*东方日报：

--中国内地汽车租赁公司神州租车 录得孖展(保证金交易)超购逾50倍，公开认购部分在今午截止。

*文汇报：

--有望成为全球史上最大IPO的阿里巴巴IPO-BABA.N将于下周一来港路演，管理层名单中未有包括主席马云；另辉立证券称，旗下客户认购阿里巴巴国际配售的金额已增至25亿港元。

--TCL通讯 8月手机及其他产品总销量约624.03万台，较去年同期上升27%；其中，海外市场和中国市场的销量分别按年升25%及38%。

*大公报：

--太空棉床上用品制销商盛诺 总裁张栋表示，虽然7月百货店专柜销售好转，较上半年录得单位数升幅，惟公司未来会减慢专柜扩张计划，但会加快开设生活馆的步伐，并加强发展电子商务渠道，包括在阿里巴巴旗下天猫平台销售产品。

--中国玉米油生产商长寿花食品 主席王明星称，国内食用油价格已跌至谷底，为过去10年以来的最低位，但由于国际食用油价格下跌及进口原材料供应充裕，导致资源过剩，故难以预料价格何时回升。不过，国内市场需求持续上升。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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