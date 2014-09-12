《香港报摘》--其他报纸重要消息9月12日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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*明报：
--就内地媒体指恒大地产 进军韩国收购当地最大医疗整形机构原辰(WONJIN)，公司发言人回应查询时未有作正面回应，只表示一切以公告为准。
--力宝 集团董事总经理及行政总裁李联炜称，公司计划动用手头逾40亿港元资金，在亚太地区物色新的地产项目及进行新的活动。
*星岛日报：
--香港第一代电子辞典发明企业权智 主席谭伟豪表示，传统工业股于过去五、六年一直融资困难，加上面对内地企业的竞争，公司希望引入新投资者协助业务转型。现时控股股东正就可能出售全部或部分股权，跟潜在买方进行磋商。
*苹果日报：
--中国最大鞋履零售商百丽 于6-8月的第二季鞋类同店销售按年下跌2.8%，较首季1.8%跌幅有所扩阔，反映销售仍无起色，公司更罕有地将期内分店数目净减少56间，至总数达1.95万间。
--中国海外 8月合约销售按年增22.7%至94.11亿港元，涉及楼面面积约67.25万平方米；首八个月累计合约销售约917.71亿港元，完成全年目标1,400亿港元的65.55%。
*东方日报：
--中国内地汽车租赁公司神州租车 录得孖展(保证金交易)超购逾50倍，公开认购部分在今午截止。
*文汇报：
--有望成为全球史上最大IPO的阿里巴巴IPO-BABA.N将于下周一来港路演，管理层名单中未有包括主席马云；另辉立证券称，旗下客户认购阿里巴巴国际配售的金额已增至25亿港元。
--TCL通讯 8月手机及其他产品总销量约624.03万台，较去年同期上升27%；其中，海外市场和中国市场的销量分别按年升25%及38%。
*大公报：
--太空棉床上用品制销商盛诺 总裁张栋表示，虽然7月百货店专柜销售好转，较上半年录得单位数升幅，惟公司未来会减慢专柜扩张计划，但会加快开设生活馆的步伐，并加强发展电子商务渠道，包括在阿里巴巴旗下天猫平台销售产品。
--中国玉米油生产商长寿花食品 主席王明星称，国内食用油价格已跌至谷底，为过去10年以来的最低位，但由于国际食用油价格下跌及进口原材料供应充裕，导致资源过剩，故难以预料价格何时回升。不过，国内市场需求持续上升。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)