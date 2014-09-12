港报社评：奥巴马炸ISIL，打肿脸充胖子--经济日报9月12日

美国总统奥巴马昨高调宣布扩大空袭伊斯兰国，但招数有限，效果成疑。此凸显美国中东政策失误，奥巴马本身亦沦半跛脚鸭，进退失据。惟美国深陷中东泥淖，反利亚太局势趋缓。 事实上，奥巴马本来并不想再淌中东浑水。伊斯兰国近年在伊拉克和叙利亚滥杀无辜，奥巴马却拖至上月初，才对伊斯兰国作有限度空袭。直至伊斯兰国连续将两名美国记者斩首，激起美国民众反弹，有民调指近70%美国人促对伊斯兰国动武，奥巴马才被迫出招。伊斯兰国横行无忌，全因奥巴马的中东政策失误。 其一，奥巴马下令美军在2011年底全撤离伊拉克，留下烂摊子要伊国政府收拾。 其二，奥巴马近年暗撑叙利亚反对派，图推翻反美的巴沙尔政府，令叙国陷入内战，伊斯兰国则乘机渔利，反令伊斯兰国成最大得益者。 此外，要更有效打击伊斯兰国，奥巴马若不和叙利亚、伊朗等涉事国合作，势事倍功半；若他寻求这些敌对国家支持，又与其外交政策抵触。奥巴马现时能做的，惟有靠空袭拖时间，以拖待变。 奥巴马原冀从伊拉克撤军后，便可重返亚洲遏中国崛起。惟他现在中东泥足深陷，不但暂难加力遏中国，反须力争中国支持，本周便派白宫国家安全顾问苏珊赖斯访华拉拢，图增美国在中东问题的外交筹码。 且奥巴马将在11月访华，图向中国争取在经贸范畴，如人币滙价、开放市场等大礼，美国有求于北京，中美在未来一两个月可望进入短暂蜜月期，亚太紧张局势因而获喘息空间。(A10)