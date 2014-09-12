港报社评：奥巴马炸ISIL，打肿脸充胖子--经济日报9月12日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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美国总统奥巴马昨高调宣布扩大空袭伊斯兰国，但招数有限，效果成疑。此凸显美国中东政策失误，奥巴马本身亦沦半跛脚鸭，进退失据。惟美国深陷中东泥淖，反利亚太局势趋缓。 事实上，奥巴马本来并不想再淌中东浑水。伊斯兰国近年在伊拉克和叙利亚滥杀无辜，奥巴马却拖至上月初，才对伊斯兰国作有限度空袭。直至伊斯兰国连续将两名美国记者斩首，激起美国民众反弹，有民调指近70%美国人促对伊斯兰国动武，奥巴马才被迫出招。伊斯兰国横行无忌，全因奥巴马的中东政策失误。 其一，奥巴马下令美军在2011年底全撤离伊拉克，留下烂摊子要伊国政府收拾。 其二，奥巴马近年暗撑叙利亚反对派，图推翻反美的巴沙尔政府，令叙国陷入内战，伊斯兰国则乘机渔利，反令伊斯兰国成最大得益者。 此外，要更有效打击伊斯兰国，奥巴马若不和叙利亚、伊朗等涉事国合作，势事倍功半；若他寻求这些敌对国家支持，又与其外交政策抵触。奥巴马现时能做的，惟有靠空袭拖时间，以拖待变。 奥巴马原冀从伊拉克撤军后，便可重返亚洲遏中国崛起。惟他现在中东泥足深陷，不但暂难加力遏中国，反须力争中国支持，本周便派白宫国家安全顾问苏珊赖斯访华拉拢，图增美国在中东问题的外交筹码。 且奥巴马将在11月访华，图向中国争取在经贸范畴，如人币滙价、开放市场等大礼，美国有求于北京，中美在未来一两个月可望进入短暂蜜月期，亚太紧张局势因而获喘息空间。(A10)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)