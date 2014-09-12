港报社评：政总防冲击工事完成，政府封闭开放待验证--明报9月12日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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香港政府总部东翼前地（民间称为「公民广场」）构筑防御工事的工程，历时约2个月，已经完工，是否已经做到安全无碍，政府可自行判断，客观上，3米高围栏把市民拒诸东翼前地之外，已经偏离了政总「门常开」象征政府开明、社会开放的设计精神。当然，构筑围栏和防撞柱不等于政府会封闭和自我孤立，政府日后仍然可以与民衆互动，超越围栏阻隔，做到无门常开之名，却有门常开之实。是所盼也。
目前，政府或许有严加防范的必要，不过，随着时日推移，例如政改争议告一段落，政府应该放宽市民在东翼前地活动的限制，公衆假期或周日以外，其他日子也可以示威集会，时间可延至晚上10时或11 时。只要政府敢于这样改变，就是自信的表现，而自信是来自政策得到大多数市民支持，政府施政获得普遍认同。若政府拒绝放宽，那是官民关系未获理顺的表征，也将成为检视政府施政良窳的一个视角。
虽然政总现况背离了「门常开」的深意，但是放在历史长河检视，政改挑动的社会躁动不安，只是一个小节点，以香港市民的理性和成熟程度，不难调节过来， 「门常开」一定会较那些3 米围栏长寿；况且，主持设计政府总部的建筑师严迅奇及其团队说，其实添马公园才是政总建筑群的灵魂。围起了东翼前地，难道围得了添马公园？东翼前地以外的示威集会空间大得很，「哪部分会最受欢迎」，还看市民与政总建筑群磨合出一个怎样的形格。(A06)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)