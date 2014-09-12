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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 08:59 BJT

港报社评：政总防冲击工事完成，政府封闭开放待验证--明报9月12日

香港政府总部东翼前地（民间称为「公民广场」）构筑防御工事的工程，历时约2个月，已经完工，是否已经做到安全无碍，政府可自行判断，客观上，3米高围栏把市民拒诸东翼前地之外，已经偏离了政总「门常开」象征政府开明、社会开放的设计精神。当然，构筑围栏和防撞柱不等于政府会封闭和自我孤立，政府日后仍然可以与民衆互动，超越围栏阻隔，做到无门常开之名，却有门常开之实。是所盼也。

目前，政府或许有严加防范的必要，不过，随着时日推移，例如政改争议告一段落，政府应该放宽市民在东翼前地活动的限制，公衆假期或周日以外，其他日子也可以示威集会，时间可延至晚上10时或11 时。只要政府敢于这样改变，就是自信的表现，而自信是来自政策得到大多数市民支持，政府施政获得普遍认同。若政府拒绝放宽，那是官民关系未获理顺的表征，也将成为检视政府施政良窳的一个视角。

虽然政总现况背离了「门常开」的深意，但是放在历史长河检视，政改挑动的社会躁动不安，只是一个小节点，以香港市民的理性和成熟程度，不难调节过来， 「门常开」一定会较那些3 米围栏长寿；况且，主持设计政府总部的建筑师严迅奇及其团队说，其实添马公园才是政总建筑群的灵魂。围起了东翼前地，难道围得了添马公园？东翼前地以外的示威集会空间大得很，「哪部分会最受欢迎」，还看市民与政总建筑群磨合出一个怎样的形格。(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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