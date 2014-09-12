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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 09:18 BJT

期货日报：大连豆粕宜逢高抛空，消费淡季来临需求未见好转

以下内容节选自9月12日的《期货日报》：

目前美豆生长期即将结束，预期大豆将在适宜的天气中度过最后阶段，美豆长势良好，USDA在每周作物生长报告中公布的优良率创历史同期纪录。各大机构和知名专家继续上调美豆产量预期。对美国今年丰收的预期以及出口需求不及预期令近期美豆振荡下跌，并跌破1000美分大关。美豆期货市场表现疲软，给连粕带来利空影响。

今年生猪存栏下降，中秋节日期间，终端需求未见明显好转。进入9月以后，天气将逐步转凉，水产养殖业将逐渐结束旺季，9-10月饲料终端消耗量或仍显一般，后期需求量增长无望，饲料厂及经销商看空情绪浓郁，入市始终较为谨慎，大多以消耗库存或随用随买为主。

选取连粕1501合约作为卖出对象，卖出区间3,240-3,250，第一目标位3,000，若有反弹则逢反弹抛空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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