港报社评：苏独成与败，社会都付重代价--星岛日报9月12日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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人口500多万的苏格兰，6天后就会公投是否脱离英国独立。大家本来以为不成气候的独派，民意支持率近日竟然飙升至与统派旗鼓相当，令英国自1937年南爱尔兰独立以来，再度面对国家分裂危机。首相卡梅伦愿让苏格兰有更大的自主权，以资挽留，朝野三大党魁在公投前夕，都亲赴北爱为统派打气。
苏格兰人本土意识浓厚，反映在近年苏格兰民族党在当地议会的第一大党，党魁萨蒙德争取苏格兰由高度自主变成独立自治，发动2年后公投。首相卡梅伦为免苏独发酵壮大，把公投提前到今年，以为大部分苏格兰人会考虑到留在英国带来的政治、经济、国防等方面的好处，岂料低估了苏独的吸引力。
萨蒙德所提苏独愿景的吸引力，不止在于民族自决，更在于经济实利，当地资源免再受英国分肥，焦点就是北海油田，认为油田的收入，已经可以避免独立后的苏格兰陷于财困，又构想当地可继续使用英镑，并重新加入欧盟，描绘出一副代价小、收益大、让苏格兰人吐气扬眉的图像。
不过，经济学者质疑这个算盘能否打响，北海油田产量正从高峰下滑，专家估计只能维持几十年，独立分家要分担庞大的国债，日后还要负责国防外交开支，能否得到英伦银行同意续用英镑为国家货币成疑。
对萨蒙德而言，成功独立可以成为「国父」，就算不成功，都可以争取到更大自主权。然而，无论最后是统是独，今次运动造成的社会撕裂，日后修补恐怕都要相当艰苦。(A06)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)