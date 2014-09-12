版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 09:03 BJT

港报社评：“占中”违法心虚，鬼鬼祟祟乞人憎--文汇报9月12日

「占中行动」发起人之一的戴耀廷声称，星期日会发起黑布大游行，并以「去饮」暗示会在公众假期「占中」。如今，戴耀廷连「占中」的名称都不敢宣之于口，只能鬼鬼祟祟以「去饮」作暗示，含混地透露在「假期某一日」进行，其言行如黑社会「吹鸡」，要用同党才懂的暗语传递行动信息，真是非洲和尚──乞人憎（黑人僧）。戴耀廷故弄玄虚，恰恰证明「占中」见不得光，法理难容。

香港不同机构所作的民调均显示，大部分市民支持依法落实普选，明确反对「占中」。一方面「占中」违法，搞事者随时面对警方的拘捕；另一方面「占中」祸港，面对强大的民意反对。

面对「占中」失势，反对派当然不会善罢甘休。眼看成熟的市民不好骗，他们就把目标转移到了青少年学生身上。最近，由学联、学民思潮等激进学生组织打前锋，鼓动心智未熟的青少年学生参与罢课、游行。这样的安排目的就是把青年学生作为炮灰，推到对抗人大决定、对抗中央和特区政府的最前线。

反对派及激进学生组织为求达到政治目的，将魔爪伸向校园，推学生担当「占中」冲锋队，成为政治抗争的棋子，参与罢课的学生很可能触犯法例，毁掉一生前途，足见反对派政客自私、无耻、阴险。为了孩子，学校、家长必须积极发声，形成强大的社会压力，阻止学生参与罢课、「占中」，以免学生成为违法抗争的牺牲品，影响学生未来健康发展。(A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐