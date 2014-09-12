港报社评：“占中”违法心虚，鬼鬼祟祟乞人憎--文汇报9月12日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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「占中行动」发起人之一的戴耀廷声称，星期日会发起黑布大游行，并以「去饮」暗示会在公众假期「占中」。如今，戴耀廷连「占中」的名称都不敢宣之于口，只能鬼鬼祟祟以「去饮」作暗示，含混地透露在「假期某一日」进行，其言行如黑社会「吹鸡」，要用同党才懂的暗语传递行动信息，真是非洲和尚──乞人憎（黑人僧）。戴耀廷故弄玄虚，恰恰证明「占中」见不得光，法理难容。
香港不同机构所作的民调均显示，大部分市民支持依法落实普选，明确反对「占中」。一方面「占中」违法，搞事者随时面对警方的拘捕；另一方面「占中」祸港，面对强大的民意反对。
面对「占中」失势，反对派当然不会善罢甘休。眼看成熟的市民不好骗，他们就把目标转移到了青少年学生身上。最近，由学联、学民思潮等激进学生组织打前锋，鼓动心智未熟的青少年学生参与罢课、游行。这样的安排目的就是把青年学生作为炮灰，推到对抗人大决定、对抗中央和特区政府的最前线。
反对派及激进学生组织为求达到政治目的，将魔爪伸向校园，推学生担当「占中」冲锋队，成为政治抗争的棋子，参与罢课的学生很可能触犯法例，毁掉一生前途，足见反对派政客自私、无耻、阴险。为了孩子，学校、家长必须积极发声，形成强大的社会压力，阻止学生参与罢课、「占中」，以免学生成为违法抗争的牺牲品，影响学生未来健康发展。(A05)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)