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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 09:20 BJT

神华期货：沪金维持做空策略，因消费和投资避险需求趋弱金价跌势未了

以下内容节选自9月12日的《期货日报》：

美国量化宽松逐步退出而加息预期紧随其后，当前黄金期现货价格继续走弱。黄金消费需求和投资避险需求趋弱，未来黄金价格仍有较大下跌空间。

今年上半年黄金供应量2,115.4吨，需求量2,052.2吨。世界范围内出现63.2吨的过剩，中印需求下降明显。尽管10月中国国庆节、印度排灯节及随后的圣诞节、元旦、春节等节庆将提振黄金需求，但预计效果较往年有所削弱。今年以来，黄金价格形成区间整理，可能已在一定程度上反映了下半年中印节庆需求提振的利多因素。

总体来看，美国经济形势向好、宽松货币逐步收紧，美元指数强势，且主要经济体通胀可控，黄金避险和抗通胀需求极大下降。加上主要黄金需求国中国、印度的黄金需求下降，预计四季度节庆对黄金需求提振有限。操作上，国际金价反弹受阻1,280-1,300美元/盎司，继续做空，中期目标参考900-1,000美元/盎司。沪金反弹受阻255元/克，继续维持做空思路。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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