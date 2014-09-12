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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 09:12 BJT

台湾金融：柜买中心将推出IRS交易平台，10月底上线

路透台北9月12日 - 台湾柜台买卖中心周四晚间发出新闻稿表示，将于10月27日正式推出利率交换(IRS)交易平台。

该中心将把利率交换(IRS)及远期利率协定（FRA）交易纳入柜买中心衍生性金融商品交易系统，提供银行、证券、票券及保险公司等金融机构更便捷交易方式，以及降低其交易成本。

柜买中心衍生性金融商品交易系统采电脑即时报价及点选成交之交易方式，并于系统揭示即时成交行情，系统参加人可以在线上即时控管交易额度、设定报价对象、查询成交纪录及进行风险管理等。

市场人士指出，目前台币IRS以电话报价、人工撮合，其中95%都经由国外仲介商撮合，手续费由国外仲介商赚走，台湾政府难以课税。在IRS交易平台建置后，有助相关交易在台湾本地进行，让仲介费用及税费回流。

金管会近来极力推行〞金融进口替代〞政策，希望将金融业在海外从事的业务移回台湾进行，将交割手续费等收入留至本地。IRS交易平台即为此政策下的另一举措。

柜买中心亦指出，2008年金融危机后，欧美等先进国家主管机关积极推动立法，规范店头衍生性金融商品应透过电子交易平台进行交易，以改善市场透明度，美国已率先于今年2月实施店头衍生性金融商品必须透过合格的电子交易平台（Swap Execution Facility, SEF）进行交易，目前在美国登记通过的SEF共计有21家。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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