台湾金融：柜买中心将推出IRS交易平台，10月底上线

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北9月12日 - 台湾柜台买卖中心周四晚间发出新闻稿表示，将于10月27日正式推出利率交换(IRS)交易平台。
该中心将把利率交换(IRS)及远期利率协定（FRA）交易纳入柜买中心衍生性金融商品交易系统，提供银行、证券、票券及保险公司等金融机构更便捷交易方式，以及降低其交易成本。
柜买中心衍生性金融商品交易系统采电脑即时报价及点选成交之交易方式，并于系统揭示即时成交行情，系统参加人可以在线上即时控管交易额度、设定报价对象、查询成交纪录及进行风险管理等。
市场人士指出，目前台币IRS以电话报价、人工撮合，其中95%都经由国外仲介商撮合，手续费由国外仲介商赚走，台湾政府难以课税。在IRS交易平台建置后，有助相关交易在台湾本地进行，让仲介费用及税费回流。
金管会近来极力推行〞金融进口替代〞政策，希望将金融业在海外从事的业务移回台湾进行，将交割手续费等收入留至本地。IRS交易平台即为此政策下的另一举措。
柜买中心亦指出，2008年金融危机后，欧美等先进国家主管机关积极推动立法，规范店头衍生性金融商品应透过电子交易平台进行交易，以改善市场透明度，美国已率先于今年2月实施店头衍生性金融商品必须透过合格的电子交易平台（Swap Execution Facility, SEF）进行交易，目前在美国登记通过的SEF共计有21家。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)