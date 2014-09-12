港报财经评论：买太阳能还是赌股，你懂的--信报9月12日

买太阳能还是赌股，你懂的/习广思

恒指昨天继续回软，收报24,662点，跌42点；国指跌84点，收报11,032点。股市周三大跌485点，昨天反弹乏力，或令看好的投资者失望，但认为这只是延续8月底以来的横行调整趋势。

不少中环的老友记近月都忙到透不过气来，因为“沪港通”下月中至月尾预计会开通，由于两地交收结算不同；加上跨境交易，问题绝不简单。一位中资大行高层讲，这是新事物，不能出错，中国内地总部又“吩咐”由北南下买港股的市占率，不可以少过该行在大陆A股的市占率，否则会很没面子。既要求稳又要求量，这位老友真不容易做。

如果一切按常规发展，中国内地股市成交中，散户占了80%，换手比率（成交额与市值的比率）是香港的三倍。香港散户对中国内地A股一向认识不多，故北上投资的，相信以机构投资者居多，而且出入市的频率不会太多，单看换手比率，北水对港股成交额的影响，理应大过南水对中国内地股市。

老友提醒“沪港通”仍有一些技术问题要克服，能否于10月底前推出仍是未知数；然而，克强总理已拍板，就算延迟，也不会迟很多。如此看来，暂时不用增持港交所 ，反正该股已从低位升了不少。大市虽然调整中，但股市仍有上升的主题，但不要浪费资金买一些跌得多、但前景下滑中的行业，前者例子是太阳能，后者则是股价由盛转衰的濠江赌业股。

太阳能发电产业链的最上游材料多晶硅，价格经一轮调整后，踏入9月回升至去年高位，即每公斤165元人民币。全球多晶硅市场产需，经历2012年的严重失衡后，今明两年开始进入平衡阶段，这也令多晶硅价格趋向稳定。

根据行业龙头保利协鑫 的中期业绩报告，该公司上半年多晶硅每公斤平均售价171港元，较去年同期升了约30%；若以最新每公斤165元人民币计，即市价已涨至208港元。上半年中国的屋顶分布式光伏发展，由于政策不明确，投资步伐未达预期，但本月4日国家能源局发布新政策通知，容许屋顶下的用电企业自发自用，余额上网，也可选择全额上网，一旦自用需求减少，也可卖给电网，为投资收益率保底。(B02)

美元顺势买入为上策/苏子

本周美汇指数暂时最高曾见84.52美元水平，此高位与去年下半年的84.75美元高位相差只有23点子而已。由于目前美汇指数仍然显着高于20周保历加通道的83.12美元的顶部阻力线以上波动，反映美元仍然处于异常强劲的单边上升浪里运行，故相信，去年下半年所造的高位阻力应不难进一步突破，随后将朝着2010年下半年的86.26美元高位迈进。

目前，美元已形成了非常明显的上升趋势市。由于趋势一旦确认后，已形成的趋势将会持续一段极长时间，不会如此容易便逆转，因此，一般的投资者目前可以做的策略，便是顺着已形成的趋势顺势买入美元，不宜贪图蝇头小利，逆市建立美元短仓博调整。

当然，对于那些极具胆识、喜爱逆势入市后所带来的刺激感，而且又肯在破位时果断地止蚀的短线投资者而言，当价位已跌至一些关键支持位附近，配合技术上亦呈现异常超卖的情况时，当然可以采取逆势入市的策略。例如，前天英镑兑美元跌至1.6050美元低位附近时，9天RSI指标已经跌至10美元附近的严重超卖水平，因此，若以跌破1.60美元心理关口作止蚀，趁低入市博反弹，其实亦有一定的值博率。

只是由于当时市场因苏格兰独立公投事件影响而对英镑兑美元极度悲观，故相信当时有胆识逆势入市博反弹的散户投资者并不多。事实上，当时亦以为汇价有可能再多跌少许至1.60美元心理关口以下，待触发此关口以下的止蚀沽盘后才可入市博反弹，但结果却提早反弹，这反映当时市场的悲观情绪何其浓烈。

因此，前天在1.61美元关口以下入市建立博反弹仓位者，的确需要有过人的胆识才可成事。昨天英镑兑美元已自上述低位反弹逾200点子，至1.6264美元高位，此高位与上周五及本周初所形成的裂口顶部阻力（即1.6274美元）相差只有10点子。换言之，即上述的裂口已接近完全补回了，再加上9天RSI亦已回升至33美元以上水平，即超卖获得重大改善，而这有利英镑兑美元若乏力升回1.6274美元阻力收市，将再次重拾弱势，并在美元持续强势配合下，正式失守1.60美元心理关口。(B10)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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