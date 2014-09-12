版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 09:28 BJT

芝加哥期市：小麦期货连跌第五日，周线可能录得九周最大跌幅

-----------------------------------0042GMT----------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 507.00 -2.50 -0.49% -2.45% 548.84 24

CBOT玉米 341.00 0.00 +0.00% -1.30% 364.44 29

CBOT大豆 980.00 -1.50 -0.15% -1.38% 1037.67 34

CBOT稻米 $12.70 $0.18 +1.44% +3.00% $12.72 34

美国原油 $93.04 $0.21 +0.23% +1.49% $95.22 45

汇率

欧元/美元 $1.292 -$0.001 -0.05% +0.02%

美元/澳元 0.908 -0.001 -0.16% -0.76%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/王颖；审校 龚芳/徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐