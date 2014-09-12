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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 11:54 BJT

中国货币市场：资金供给再增消弭结构性失衡，预期平稳关注季末因素

路透上海9月12日 - 中国银行间资金市场周五供给较前两日进一步增加，宽松态势下，此前以信用债为抵押品融资的券商、基金等也压力渐失。不过从期限结构上看，目前融出跨十一长假资金的机构较为有限，月内资金仍是主流。

交易员认为，从现有市场情绪来看，下周前半段之前流动性应无忧，回购利率料走势平稳。不过随着季末因素影响陆续显现，预计此后资金价格将随之抬升。

华南一银行交易员表示，“今天挺宽松的，供给比前两天更好了，城商行也在出钱。不过(供给)是以隔夜为主，跨月末的很少。”

她并指出，下周前半段因刚至月中，季末因素影响暂时不大，所以回购利率不太可能马上就走升。倒是临近下旬时，长假对流动性影响可能将逐步显现。

至于此前券商、基金等以信用债为抵押品融资的机构，今日也同样感受暖意。

“我们也感觉好多啦，到现在已经借平了。”上海一券商交易员称。

央行公开市场本周两次正回购操作规模为150亿元和100亿元人民币，从而实现小额净回笼50亿元。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8443 2.8640 -1.97

七天 3.2393 3.2786 -3.93

14天 3.4327 3.5219 -8.92

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5000 1.8300 +167.00

七天 3.7700 3.5200 +25.00

14天 3.9950 3.7250 +27.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9300 2.9800 -5.00

七天 3.4000 3.2700 +13.00

14天 3.5000 3.5500 -5.00

Shibor

其中:隔夜 2.8530 2.8590 -0.60

七天 3.2350 3.2030 +3.20

三个月 4.6421 4.6420 +0.01

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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