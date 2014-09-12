中国货币市场：资金供给再增消弭结构性失衡，预期平稳关注季末因素

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透上海9月12日 - 中国银行间资金市场周五供给较前两日进一步增加，宽松态势下，此前以信用债为抵押品融资的券商、基金等也压力渐失。不过从期限结构上看，目前融出跨十一长假资金的机构较为有限，月内资金仍是主流。
交易员认为，从现有市场情绪来看，下周前半段之前流动性应无忧，回购利率料走势平稳。不过随着季末因素影响陆续显现，预计此后资金价格将随之抬升。
华南一银行交易员表示，“今天挺宽松的，供给比前两天更好了，城商行也在出钱。不过(供给)是以隔夜为主，跨月末的很少。”
她并指出，下周前半段因刚至月中，季末因素影响暂时不大，所以回购利率不太可能马上就走升。倒是临近下旬时，长假对流动性影响可能将逐步显现。
至于此前券商、基金等以信用债为抵押品融资的机构，今日也同样感受暖意。
“我们也感觉好多啦，到现在已经借平了。”上海一券商交易员称。
央行公开市场本周两次正回购操作规模为150亿元和100亿元人民币，从而实现小额净回笼50亿元。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8443 2.8640 -1.97
七天 3.2393 3.2786 -3.93
14天 3.4327 3.5219 -8.92
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.5000 1.8300 +167.00
七天 3.7700 3.5200 +25.00
14天 3.9950 3.7250 +27.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9300 2.9800 -5.00
七天 3.4000 3.2700 +13.00
14天 3.5000 3.5500 -5.00
Shibor
其中:隔夜 2.8530 2.8590 -0.60
七天 3.2350 3.2030 +3.20
三个月 4.6421 4.6420 +0.01
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)