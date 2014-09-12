中国票据市场：转贴利率本周小涨，季末将至有望随资金价格缓步上行

路透上海9月12日 - 中国票据市场本周转贴利率小涨，最新成交在年息4.85%-4.90%附近。目前来看，信贷规模暂时不构成限制，而下周开始进入下半月，季末例行流动性紧张因素料逐渐发挥作用，转贴价格跟随稳中上行的可能性较大。
银行间市场本周主要回购利率变化不大。其中则经历了资金面一度紧张，后恢复平稳的过程。七天期回购 加权利率最新报在3.26%附近，较上周五上涨不到10个基点(bp)。
上海一银行交易员称，本周票据买断价格仅微涨。“下周可能也会上去一点，跟资金(季末前会走高)有关，但幅度预计不会很明显。”
货币市场方面，交易员对短期流动性预期较为平稳，同时他们也提到了需要关注季末因素的影响。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.7061/4.6396 4.9093/4.8295 5.2156/5.1153
上周五 4.7139/4.6478 4.9132/4.8319 5.2156/5.1153
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变动 -0.78bp/-0.82bp -0.39bp/-0.24bp 0bp/0bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6757%，上周五报在4.6871%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完)
(发稿 李宏薇；审校 黄凯)