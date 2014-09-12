港报财经评论：医药股势强，中药值得捧--经济日报9月12日

医药股势强，中药值得捧/林瑞芬

A股回稳，恒指微调0.17%至24,662，国指回0.76%至11,032，大市成交额709亿港元，反弹动力相对有限度，整固为主，对周三的大跌市勿慌张！技术上，恒指支持关键在24,000，国指在近10,800，反覆可守的话则仍是震仓论。相反，则3月以来升浪进入调整浪，以深度还是时间消化早前升幅，到时再论。

综观A股昨日表现最好的是券商股，股价之推升力仍在盈利。根据各上市证券公司披露资料，2014年8月，19家上市证券公司（其中不含民族证券资料）共实现营业收入77.14亿港元，同比大增100.30%，环比小幅增加1.43%；实现净利润30.68亿港元，同比更是大增222.86%，环比提高了2.60%。本周也建议留意海通证券 ，周三的大跌市中，其下跌压力有限。

大和刚发表研究报告将其中期目标价由15港元上调至16港元。据大和认为海通新收购融资租赁业务有望中期提升资产的回报率。此外，去年在债券投资有损失，并已作出相应的拨备，在今年债市回稳情况下，有机会在下半年将拨备回拨。假设中国内地股市交投逐步回升下，大和估海通2014年度及2015年度每股盈利将分别增长37.9%、20.2%，分别至0.58元及0.7元人民币。

此外，大和亦将同类股中国银河 的评级由“持有”升至“优于大市”，并升目标价20%至6.6元人民币。大和认为银河证券最为受惠于近日平均每日成交上升，而其孖展融资业务市占率已见稳定，估其2014年度及2015年度每股盈利分别增长11.7%及11.7%，分别至0.343元人民币及0.384元人民币。

于去年才转型的银河证券，股票证券业务比重占总收入已于上半年有所减少，但仍占逾半，而其孖展融资业务于去年市占率下跌，但今年上半年已收复失地，23%的收入是来自融资业务。该股昨收报6.09元人民币，升0.5%。若果国指回调稳守上升轨现近10,800，强势的券商股都可以作为收集的选择。

美国联储局前主席格兰斯班周二在论坛演说，就表示当前美国通胀和建筑业均一潭死水，担心经济复苏的动力。全球来讲，目前确是怕通缩多于怕通胀，且看中国最新公布的通胀数据，8月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.0%，创4个月新低。(B04)

联通中电信，吸引过中移动/余少文

中国内地股市先升后跌，累及国企指数昨日再跌，但iPhone 6出场后，电讯股逆市上升，惟增长前景而言，中国移动 不及对手。A股昨日一度走高，上证综合指数更见2,343点，可惜中段掉头回落曾低见2,304点，由高位回落1.7%，最后收报2,311点，下跌0.3%；而国企指数反弹亦乏力，全日跌84点或0.8%，收报11,032点，成交额124亿港元，仍有37%主板H股逆市上升；至于红筹指数跌16点或0.3%，收报4,829点，成交额64亿港元。

虽然iPhone 6首发不在中国内地，但中资电讯股仍然呈强，若然登陆中国内地，或可掀起中国内地换机潮，对于中移动、中国联通 和中国电信 而言会利好，因为电讯商上半年开始减少手机补贴。而三大电讯商上半年收入合计6,402亿元人民币，同比增长6%，盈利则跌4%至759亿元人民币，是因为龙头中移动盈利倒退9%至577亿元人民币，抵销盈利双位数增长的联通和中电信。

由于中国近年打压中移动的垄断，故中移动盈利倒退是市场预期，也是股价早年下跌的原因。展望今年，预期中移动即使减少手机补贴，相信也难以改变盈利下跌的情况，全年每股盈利（EPS）料跌逾9%，跟上半年相若；中电信情况好一点，每股盈利全年料升6%，但较上半年每股盈利升约8%，反映下半年每股盈利升幅不及上半年；联通可维持上半年的升势，每股盈利全年可升22%，故以盈利预测来看，联通吸引力大于对手。

至于明年盈利预测，中移动盈利跌势可以缓和下来，但联通和中电信仍可维持增长，前者会有双位数达18%，后者料升9%，故联通和中电信的增长前景好过中移动。不过，以PE作比较，虽然中移动盈利下跌令PE上升，但其PE和预测PE都是众电讯股中最低，若然其今年预测PE升至16倍，股价可见110港元，即股价仍有10%潜在上升空间。

中移动去年底率先推出TD-LTE的4G后，上客量急升，也令中电信1月上客量只有30,000户，但随着联通推出4G，中电信又紧接其后，加上联通和中电信是采用FDD和TD的混合组网，吸引力会胜中移动。(B05)

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