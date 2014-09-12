券商观点：受总需求及房价制约，食品价格上涨亦难改中国低通胀态势--中信

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透北京9月12日 - 中国国内券商--中信证券在数据点评报告中称，当前的社会总需求相对疲弱，尤其是地产市场的趋冷将在直接的租金影响和间接的供给成本下降两方面拉低通胀，因此，即便食品价格上涨亦难改变通胀低位运行态势。
该券商预计，9月居民消费价格指数(CPI)将由于基数影响继续走低，预期环比增长0.4%左右，同比增长1.6%左右；工业生产者出厂价格指数(PPI)环比为-0.1%，同比在-1.5%左右。
“整体看，由于总需求以及房价等因素制约，食品价格的上涨也难以改变通胀的低位运行态势，”报告称。
中信并进一步解释称，当前的社会总需求相对疲弱，尤其是地产市场的趋冷将在直接的租金影响和间接的供给成本下降两方面拉低通胀，因此整体CPI将难以出现较大上涨；未来对通胀影响比较大的将是食品价格，尤其是菜价和猪价。
从菜价看，2013年底开始的暖冬气候压低了食品价格尤其是蔬菜价格，相对历史同期，菜价上涨要少15%左右；因此2014年底冬季，菜价等季节性上涨幅度可能会受低基数影响。
而从猪价看，生猪大幅波动时，终端市场猪肉价格的波动远小于生猪价格，预期春节期间的终端猪肉价格将上涨10%左右，明年三四月终端猪肉的价格上涨在15%-20%。
“未来食品价格将出现季节性回升，但整体物价水平将依然维持低位运行，”报告称。
中信指出，由于地产市场的趋冷，持续抑制了居住价格的上涨，近两月的居住类价格涨幅显着低于历史同期，未来这种趋势还将持续。
房价领先整体通胀约一个季度至半年，对CPI的传导主要通过两个途径：一是通过商业租赁或购置等影响诸多供给成本，二是CPI中直接包含的住宅租金价格。居住价格在CPI中的权重在18%左右，其中主要是租金价格。
“随着房地产市场的降温，2014年居住尤其是租房价格涨幅明显低于历史同期，抑制非食品价格上涨，进一步理解，房租的降低也将在一定程度上降低人力成本，”中信表示。
中国国家统计局周四公布，8月CPI同比上涨2.0%，为4月以来最低水平，且低于路透调查预估中值2.2%；当月PPI同比下降1.2%，路透预估中值原本为下降1.2%，随后受调查样本扩大影响修正为下降1.1%。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)