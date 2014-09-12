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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 09:24 BJT

金石期货：郑棉短期仍将下行探底，1501合约目标13,000元/吨

以下内容节选自9月12日的《期货日报》：

直补细则迟迟未出台，但从当前已知的直补政策框架可见，国家收储改直补，意在放手让棉价回归市场化。在中国棉花库存高企，外棉成本低廉且价格持续低位的情况下，预计国内棉价仍将持续下行探底。

预计新年度棉价仍将承压下行，郑棉主力1501合约短期目标13,000元/吨。结合新年度美国棉花种植成本折算，预计其皮棉成本按照1%关税折算在12,000元/吨，按照滑准税折算在13,400元/吨。后期不排除郑棉逐步下移探底至12,000元/吨附近的可能。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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