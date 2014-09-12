金属期市：伦敦期铜微跌，或将创下近两个月最大周度跌幅

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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LME期镍 表现最差，周线可能会下跌近6%，一反先前菲律宾供应下滑可能性所带动的升势。
周四公布的数据显示，美国医疗保健支出大幅增长，表明第二季经济增速可能较此前估值快得多。
欧洲央行总裁德拉吉周四促请政府推出配合央行刺激经济的财政政策，推行投资和结构性改革，以扶助在挣扎中的欧元区经济增长。欧洲央行上周公布一系列刺激欧元区经济增长的举措。
美联储下周会议或许是最关键的一次，因其讨论可能调整其利率指引，并寻求拟订退出异常宽松货币政策的计划。
伦敦金属交易所(LME)周四表示，铝升水合约的推出时间将稍稍延后至明年第二季，且在法院上诉裁决前，将暂停进一步的仓储改革。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/戴素萍 审校 龚芳/张荻)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)