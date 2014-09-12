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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 09:33 BJT

金属期市：伦敦期铜微跌，或将创下近两个月最大周度跌幅

LME期镍 表现最差，周线可能会下跌近6%，一反先前菲律宾供应下滑可能性所带动的升势。

周四公布的数据显示，美国医疗保健支出大幅增长，表明第二季经济增速可能较此前估值快得多。

欧洲央行总裁德拉吉周四促请政府推出配合央行刺激经济的财政政策，推行投资和结构性改革，以扶助在挣扎中的欧元区经济增长。欧洲央行上周公布一系列刺激欧元区经济增长的举措。

美联储下周会议或许是最关键的一次，因其讨论可能调整其利率指引，并寻求拟订退出异常宽松货币政策的计划。

伦敦金属交易所(LME)周四表示，铝升水合约的推出时间将稍稍延后至明年第二季，且在法院上诉裁决前，将暂停进一步的仓储改革。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/戴素萍 审校 龚芳/张荻)
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