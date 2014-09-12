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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 09:22 BJT

宝城期货：大商所焦煤期货将继续补跌，因需求低迷

以下内容节选自9月12日的《期货日报》：

前期当螺纹钢期价跌至3,000元/吨关口时，焦煤期货却一直坚挺地停留在800元/吨关口，不过在螺纹钢加快下跌步伐之后，焦煤期货再度失守800元/吨关口。预计焦煤期货后市还将维持下跌走势。

虽然煤炭行业有“限产保价”的托底政策，但是政策对焦煤供应的影响需要较长周期。更为重要的是，钢厂很有可能因前期的高开工率而步入漫长的去库存化过程中，这将大幅压缩焦炭和焦煤需求。此外，尽管近期焦煤期货已出现一定幅度的下跌，但依然小于螺纹钢和铁矿石的跌幅，后市还将继续补跌。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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