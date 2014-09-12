国际油市：叙利亚局势疑虑推动美国原油反弹，但仍接近16个月低位

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
国际能源署(IEA)周四表示，随着欧洲及中国经济降温，全球石油需求增速正以明显速度放缓，在此同时，石油供应稳定成长，特别是来自北美洲的供应。纵观整个2014年，IEA将日石油需求增长预估下调15万桶，至90万桶，而2015年则调降10万桶，至120万桶。
俄罗斯周四警告称，在没有联合国安理会授权的情况下，美国对叙利亚境内伊斯兰武装人员的空袭是侵略行动，这一警告使俄罗斯与西方国家进一步呈对峙局面。
欧盟成员国政府周四达成一致，因乌克兰危机将于周五对俄罗斯实施新的制裁，但如果莫斯科方面遵守了停战协议，制裁可望在下月取消。与此同时，美国也准备了自己的新制裁计划。
美国总统奥巴马称，将在周五拿出对俄最新制裁的细节。知情消息人士周四表示，美国计划对俄罗斯最大的银行Sberbank 进行制裁，并进一步限制该国其它银行在美国的筹资渠道。
伊朗高级磋商官员周四表示，要伊朗与六大国在11月底截止日期前就伊朗核计划达成协议，面临着“艰难道路”。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/于春红; 审校 白云/徐文焰)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。