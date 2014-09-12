国际油市：叙利亚局势疑虑推动美国原油反弹，但仍接近16个月低位

国际能源署(IEA)周四表示，随着欧洲及中国经济降温，全球石油需求增速正以明显速度放缓，在此同时，石油供应稳定成长，特别是来自北美洲的供应。纵观整个2014年，IEA将日石油需求增长预估下调15万桶，至90万桶，而2015年则调降10万桶，至120万桶。

俄罗斯周四警告称，在没有联合国安理会授权的情况下，美国对叙利亚境内伊斯兰武装人员的空袭是侵略行动，这一警告使俄罗斯与西方国家进一步呈对峙局面。

欧盟成员国政府周四达成一致，因乌克兰危机将于周五对俄罗斯实施新的制裁，但如果莫斯科方面遵守了停战协议，制裁可望在下月取消。与此同时，美国也准备了自己的新制裁计划。

美国总统奥巴马称，将在周五拿出对俄最新制裁的细节。知情消息人士周四表示，美国计划对俄罗斯最大的银行Sberbank 进行制裁，并进一步限制该国其它银行在美国的筹资渠道。

伊朗高级磋商官员周四表示，要伊朗与六大国在11月底截止日期前就伊朗核计划达成协议，面临着“艰难道路”。(完)

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