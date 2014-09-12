香港热股：中信股份早盘初段曾跌逾5%，因遭证监会民事起诉及申索

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港9月12日 - 中国综合企业中信股份 周五早盘初段曾跌逾5%，因此前遭香港证监会民事起诉及申索。
中信股份早盘初段曾低探14.02港元。香港时间09:32，跌4.19%，报14.16港元；大市恒生指数 则升0.01%。
香港证监会周四表示，已分别于香港原讼法庭及市场失当行为审裁处，对中信股份及其五名前执行董事--荣智健、范鸿龄、张立宪、李松兴及周志贤展开法律程序和研讯程序。
证监会指，中信股份（当时称为中信泰富）及前董事曾从事市场失当行为，在2008年就公司的杠杆式外汇合约投资的亏损披露有关公司财务状况的虚假或具误导性的信息。
据香港经济日报的报导，证监会要求中信股份向4,500名受影响股东作出赔偿，金额可能高达19亿港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。