香港热股：中信股份早盘初段曾跌逾5%，因遭证监会民事起诉及申索

路透香港9月12日 - 中国综合企业中信股份 周五早盘初段曾跌逾5%，因此前遭香港证监会民事起诉及申索。

中信股份早盘初段曾低探14.02港元。香港时间09:32，跌4.19%，报14.16港元；大市恒生指数 则升0.01%。

香港证监会周四表示，已分别于香港原讼法庭及市场失当行为审裁处，对中信股份及其五名前执行董事--荣智健、范鸿龄、张立宪、李松兴及周志贤展开法律程序和研讯程序。

证监会指，中信股份（当时称为中信泰富）及前董事曾从事市场失当行为，在2008年就公司的杠杆式外汇合约投资的亏损披露有关公司财务状况的虚假或具误导性的信息。

据香港经济日报的报导，证监会要求中信股份向4,500名受影响股东作出赔偿，金额可能高达19亿港元。（完）