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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 09:25 BJT

****《港报快速浏览》--9月12日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                       
 《香港报摘》--经济日报                                                   
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                           
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：伊斯兰国之危，中美关系之机--信报                               
 港报社评：奥巴马炸ISIL，打肿脸充胖子--经济日报                           
 港报社评：政总防冲击工事完成，政府封闭开放待验证--明报                   
 港报社评：苏独成与败，社会都付重代价--星岛日报                           
 港报社评：“占中”违法心虚，鬼鬼祟祟乞人憎--文汇报                       
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：医药股势强，中药值得捧--经济日报9月12日                    
 港报财经评论：买太阳能还是赌股，你懂的--信报9月12日                      
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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