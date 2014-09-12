台湾债市：指标10年券殖利率创10个月高位，美国提早升息忧虑未退

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透台北9月12日 - 台湾指标10年期公债殖利率周五触抵10个月盘中高位。交易员指出，市场持续担忧下周美联储将释出提早升息的讯息，这令美债偏空，指标10年公债殖利率连五日弹升。
指标10年公债 殖利率盘中前高在2013年11月11日的1.7550%。
不过，相较先前指标10年及五年公债殖利率大幅收升，今日盘初台债弹幅有限。一位证券商交易员表示，103/13期公债发行前交易中的空单已大幅累积至114.5亿台币，这虽也包括因冷券出不掉而进场避险的空单，但短期内的快速累积也不排除有轧空的可能性。
9月16日-17日美国联邦公开市场委员会(FOMC)将举行为期两日的利率会议，由于时近宽松购债结束时点，各方对其下一步做法及升息时点看法特别关注。
103/13期10年公债将在9月23日标售，预计发行400亿台币。
美国公债收益率周四小涨，投资人认为周五公布的美国零售销售数据如果强劲，可能提升美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期更早升息的可能性。美国10年期公债 收益率由周三尾盘的2.54%升至2.55%。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.27-1.30%
• 10年公债103/13 发行前交易：1.74-1.77%
本地时间10:18时最新报价：
• 103/10期殖利率升1.88基点报1.2888%。
• 103/13期公债发行前交易殖利率升0.31基点报1.7490%。
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--英国政治：苏格兰公投进入一周倒计时，英统派支持率超过苏独派--民调 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)