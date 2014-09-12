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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 10:59 BJT

台湾债市：指标10年券殖利率创10个月高位，美国提早升息忧虑未退

路透台北9月12日 - 台湾指标10年期公债殖利率周五触抵10个月盘中高位。交易员指出，市场持续担忧下周美联储将释出提早升息的讯息，这令美债偏空，指标10年公债殖利率连五日弹升。

指标10年公债 殖利率盘中前高在2013年11月11日的1.7550%。

不过，相较先前指标10年及五年公债殖利率大幅收升，今日盘初台债弹幅有限。一位证券商交易员表示，103/13期公债发行前交易中的空单已大幅累积至114.5亿台币，这虽也包括因冷券出不掉而进场避险的空单，但短期内的快速累积也不排除有轧空的可能性。

9月16日-17日美国联邦公开市场委员会(FOMC)将举行为期两日的利率会议，由于时近宽松购债结束时点，各方对其下一步做法及升息时点看法特别关注。

103/13期10年公债将在9月23日标售，预计发行400亿台币。

美国公债收益率周四小涨，投资人认为周五公布的美国零售销售数据如果强劲，可能提升美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期更早升息的可能性。美国10年期公债 收益率由周三尾盘的2.54%升至2.55%。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.27-1.30%

• 10年公债103/13 发行前交易：1.74-1.77%

本地时间10:18时最新报价：

• 103/10期殖利率升1.88基点报1.2888%。

• 103/13期公债发行前交易殖利率升0.31基点报1.7490%。

以下为最新相关报导连结：

--美国经济：医疗保健支出强劲增长，第二季GDP或大幅上修

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