台湾央行：共发行813.8亿台币存单，存单发行余额减1亿

欧洲金融：比利时将把其法国巴黎银行股权卖掉四分之一--财政部
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
路透台北9月12日 - 台湾央行周五公布，共发行813.8亿台币存单。与今日存单到期金额814.8亿相较，存单发行余额减1亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 753.8
91天期 0.93 49.0
182天期 1.05 11.0
央行上日共发行2,281.3亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,543亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为247亿台币，累计超额准备为713亿台币、加计前期1%的超额准备为1,318亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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