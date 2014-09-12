路透调查：美联储从明年第二季开始升息的机率为55%

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
* 分析师预计美联储料在2015年第二季收紧政策
* 美联储明年第二季采取行动的机率为55%
* 美国联邦基金利率在2015年底时将升至1.0%，2017年底时为3.50%
* 2014年GDP预估小幅上调，2015年及2016年预估未变
路透华盛顿9月11日 - 路透调查显示，在经济成长增强以及通胀压力上升的背景之下，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在明年第二季收紧货币政策。
受访分析师认为，美联储有55%的机率在明年4-6月季度调高指标隔夜拆款利率，使之离开0-0.25%区间。
这也是路透访问约70位分析师的预估中值，大多数受访者把焦点放在明年6月的政策会议。
本项调查显示，有更多分析师押注美联储政策行动的时间可能早于先前所预计，这和路透上周五公布的大型债券交易商调查结果类似。
“经济在好转，就业增长相当强劲，”渣打银行美国分析师Thomas Costerg说。“主要风险是美联储提早动作，但步伐会较慢。”
调查显示，分析师认为美联储明年第三季收紧货币政策的机率增至75%、明年第四季升息机率为90%。
多数分析师说，美国经济已进入可持续的稳步成长阶段，特别是就业增长相当有力，应可带动失业率降至让美联储安心的水平。
调查预估今年国内生产总值(GDP)料扩张2.1%，明年加速至成长3.0%。随着经济活动动能增强，物价压力料将升温，提升通胀在明年升逾美联储的2%目标。
预估核心物价通胀将迅速上扬，在今年第四季达到美联储通胀目标，之后将小幅高于目标。
预估明年的核心消费者物价指数(CPI)平均为成长2.1%、2016年为2.2%。美联储所追踪的一项指标一直略低于这项CPI，不过分析师预计那项指标也会升向目标。
“经济走强将温和推升通胀压力，”Moody's Analytics分析师Scott Hoyt说。“我们认为大多数通胀指标明年可能接近或略高于2%。”(完)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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