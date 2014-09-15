台湾货币市场：9月15日及本提存期资金预期变化一览表

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
路透台北9月15日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期4,266亿台币。 --公债还本93甲8期本金700亿台币。 --公债付息93甲8期10息18.375亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --央行发行两年期存单，金额为200亿台币。 ------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)6,167.6亿台币： 09/16 1,845.50亿台币 09/17 270.00亿台币 09/18 7,567.80亿台币 09/19 2,763.00亿台币 09/22 464.50亿台币 09/23 4,511.10亿台币 09/24 2,737.50亿台币 09/25 3,982.00亿台币 09/26 1,108.50亿台币 09/29 2,138.20亿台币 09/30 991.00亿台币 10/01 834.50亿台币 10/02 3,366.50亿台币 10/03 3,587.50亿台币 --公债到期及付息496.25亿台币 09/18 102甲10期1息 13.125亿台币 09/21 96甲6期7息 15.4375亿台币 09/21 99甲8期4息 9.00亿台币 09/24 97甲6期6息 17.00亿台币 09/24 101甲9期2息 8.4375亿台币 09/28 89甲3期本金 400亿台币 09/28 89甲3期15息 24.50亿台币 09/30 100甲9期3息 8.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --9/26：财政部发行10年期公债103甲13期，暂定金额400亿台币，9/23标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 高洁如)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。